BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung lehnt sogenannte Corona-Bonds zur Unterstützung krisengeschüttelter Euro-Staaten weiterhin ab. In Europa gebe es "eine intensive Diskussion", wie man die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie in den Griff kriegen könne, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert und verwies auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Dieser habe Instrumente, "mit denen wir arbeiten können".

Seibert verwies erneut auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, in denen europäischen Finanzminister aufgefordert wurden, binnen 14 Tagen weitere Vorschläge vorzulegen. Diese würden schon Ende der kommenden Woche präsentiert. Zur Aussage des italienischen Premiers Giuseppe Conte, wonach es beim vergangenen EU-Gipfel am Donnerstag zu "einer harten und offenen Konfrontation mit der Kanzlerin" gekommen sei, nahm Seibert nicht Stellung.

Auch der Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Dennis Kolberg, verwies auf Nachfrage allein auf den Euro-Rettungsschirm. "Es geht darum, jetzt schnell und effektiv Hilfe zu leisten, genau dafür ist der ESM geschaffen worden." Der ESM verfügt über Mittel von 400 Milliarden Euro.

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung war sich in der Frage der Corona-Bonds indes uneins. In ihrem am Montag veröffentlichten Gutachten heißt es dazu: "Von den möglichen inhaltlichen Bedenken abgesehen, dürften die Vorschläge im gegenwärtigen institutionellen Rahmen an rechtliche Grenzen stoßen, und ein politischer Konsens für die erforderlichen institutionellen Änderungen dürfte in der EU schwer zu erzielen sein." Die Ökonomen plädierten daher für die Nutzung "der bereits bestehenden Institutionen und Instrumente".

Abweichend davon hatte der Wirtschaftsweise Achim Truger allerdings Corona-Bonds gefordert, weil sonst der Euro kollabieren werde. Wenn die Politik zögere wie in der vergangenen Krise, breche der Euro auseinander, warnte er in der Süddeutschen Zeitung.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.