Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wellen am Ölmarkt schlagen weiterhin hoch, so die Analysten der Nord LB. Brent verliere auf Wochensicht erneut 10% an Wert und habe zum Handelsschluss bei USD 24,54 pro Barrel notiert. WTI habe sich etwas von den historischen Kursverlusten der letzten Wochen erholt und sei bei USD 21,33 pro Fass um 7,5% höher aus dem Handel als noch in der Vorwoche gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...