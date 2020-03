Wien (www.fondscheck.de) - Wie Vertriebsvorstand Thorsten Schrieber sagt, will der deutsche Fondsanbieter DJE Kapital angesichts der Corona-Krise keine Änderungen an seinen jüngst bekannt gegebenen Expansionsplänen vornehmen, so die Experten von "FONDS professionell".DJE habe beim verwalteten Vermögen Corona-bedingt einen Rückgang zwischen sieben und neun Prozent. Ein moderater Wert, da viele Märkte Abschläge um die minus 30 Prozent aufweisen würden. Der Rückgang beim Kundenvermögen ergebe sich hauptsächlich aus den Wertverlusten an den Börsen, so Schrieber. Hingegen habe es keinen nennenswerten Abzug von Kundengeldern gegeben. Daher werde sich das Ende 2019 verkündete Ziel, die verwalteten Kundenvermögen von 13,1 auf 20 Milliarden Euro zu steigern, zeitlich "nur etwas nach hinten verlagern", habe der DJE-Vorstand im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE gesagt. ...

