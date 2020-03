Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wie so häufig zuletzt die Deutsche Lufthansa. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat sich zu Wort gemeldet und fordert zumindest eine vorübergehende Verstaatlichung. Bei den Verkäufen steht NanoRepro im Fokus. Der Konzern hatte zuletzt mit einem Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat sich NanoRepro per Kapitalerhöhung die Vorfinanzierung gesichert.