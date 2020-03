Vaduz (ots) - Liechtenstein und die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) bieten einer jungen Person aus Liechtenstein die einmalige Möglichkeit, für ein Jahr als "Junior Professional Officer" in der OSZE zu arbeiten und damit wertvolle Erfahrungen für den weiteren Karriereweg zu sammeln.Die OSZE ist die weltweit grösste regionale Sicherheitsorganisation und eine zentrale Institution in Fragen der Friedenssicherung, Konfliktverhütung, Demokratie und des Schutzes der Menschenrechte in Europa, Nordamerika und Zentralasien. Sie setzt in ihrer Arbeit insbesondere auf Dialog und Zusammenarbeit zwischen Staaten. Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält die OSZE 16 Feldmissionen in Südosteuropa, Osteuropa, im Südkaukasus und in Zentralasien.Die Stelle als "Junior Professional Officer" beinhaltet eine sechsmonatige Anstellung im OSZE-Hauptsitz in Wien gefolgt von einer Tätigkeit von weiteren sechs Monaten in einer der OSZE-Feldmissionen. Start des Einsatzes ist der 7. September 2020.Regierungsrätin Katrin Eggenberger lädt junge Studienabgänger aus Liechtenstein ein, diese Chance zu packen: "Es bietet sich die einzigartige Möglichkeit, in einer internationalen Organisation zu arbeiten und wichtige Erfahrungen in diesem anspruchsvollen und interessanten Umfeld zu sammeln. Ich freue mich auf viele tolle Bewerbungen."Für die Bewerbung sind folgende Anforderungen der OSZE zu beachten: Alter unter 30 Jahre; liechtensteinische Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in Liechtenstein; mindestens einen Bachelor-Abschluss einer Universität; sehr gute Englischkenntnisse. Die Stelle wird von der OSZE entlohnt. Liechtenstein leistet zudem einen Wohnkostenersatz von 600 Franken pro Monat für die Dauer der Anstellung. Reisekosten sowie die Kranken- und Unfallversicherungskosten werden von der OSZE übernommen.Falls Sie Interesse haben, schicken Sie Ihre Bewerbung inklusive Motivationsschreiben in englischer Sprache bis zum 8. April 2020 an das Amt für Auswärtige Angelegenheiten (info.aaa@llv.li; Tel. 236 60 57).Kontakt:Ministerium für Äusseres, Justiz und KulturKarin Lingg, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 52Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100845324