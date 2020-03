Der Dow Jones findet zum Beginn der neuen Handelswoche keine klare Richtung. Nach einem freundlichen Start drehte das weltweit wichtigste Börsenbarometer im frühen Handel in die Verlustzone und wenige Minuten später wieder ins Plus. Doch mit der Erholungsrallye vergangene Woche scheint sich ein neuer Trend zu etablieren.Zuletzt notierte der Dow +1,42% ein knappes Prozent im Plus auf 12.778 Punkten. ...

