Mainz (ots) -Woche 14/20Mittwoch, 01.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:0.00 Death in ParadiseWillkommen im Paradies(vom 30.7.2012)DI Richard Poole Ben MillerLily Thomson Lenora CrichlowDwayne Myers Danny John-JulesCamille Bordey Sara MartinsFidel Best Gary CarrCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonLawrence Karl CollinsJames Lavender Rupert GravesDI Charlie Hulme Hugo SpeerMarlon Collins Sean MaguireSarah Lavender Coralie AudretDaphné Laurence JosephBank Manager Dominik Bernardund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Charlie PalmerGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesund Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20110.50 Death in ParadiseNur die Sonne war Zeuge(vom 30.7.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineDarren Moore Matt Di AngeloLisa Watson Charlotte SaltDiana Watson Frances BarberMike Watson Robert PughAdam Fairs Luke Allen-GaleWilliam Paterson JosephMargaret Camilla Marie BeeputBuch: Robert ThorogoodRegie: Robert GoldbyGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesund Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20111.40 Death in ParadiseDer Voodoo-Zauber(vom 6.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineAngelique Morel Mona HammondMolly Kerr Clare HolmanNicholas Dunham Nicholas FarrellFather Charles Dean Michael MaloneyComm. Selwyn Patterson Don WarringtonBuch: Robert ThorogoodRegie: Charlie PalmerGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20112.35 Death in ParadiseBeste Freunde(vom 6.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineLucas Talbot Neil StukeMegan Talbot Miranda RaisonPatrick Knight Derek RiddellAstrid Knight Emma FieldingBuch: Robert ThorogoodRegie: Roger GoldbyGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20113.25 Death in ParadiseMord an Bord(vom 13.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineVincent Carter Colin SalmonLeon Hamilton Jeff AlexanderSuzie Park SSarah SmartSamuel King Lee BoardmanBuch: Harry Holmes, Robert ThorogoodRegie: Alfred LotGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20114.20 Death in ParadiseTropisches Fieber(vom 13.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineBenjamin Lightfoot Alex LanipekunAbigail Lightfoot Riann SteeleAlex Owen Lisa FaulknerPhil Owen Sean GallagherMark Lightfoot O.T. FagbenleCommissioner Selwyn Patterson Gary CarrDS Angela Young Shirley HendersonDanny Fernandez Kieran O'BrianBuch: Robert ThorogoodRegie: Alfred LotGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20115.10 Death in Paradise-6.05 Falsche Töne(vom 20.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineSolly Johann MyersCurtis Ray FearonEddie Keith DuffyRenward Robbie GeeMichelle Bouchant Rebecca ScroggsBuch: Robert ThorogoodRegie: Paul HarrisonGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 2011(Die Sendungen "Breakdown", "Countdown Copenhagen II" um 1.25 Uhr und2.10 Uhr "Atlantis der Nordsee", "Wildes Wetter - auf den Spuren derKlimaforschung" "Stonehenge - Das verborgene Reich" und "Die Kelten"entfallen. "An Tagen wie diesen" wird auf Donnerstag, 02.04.2020verschoben.)Donnerstag, 02.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 Death in ParadiseBellende Hunde(vom 20.8.2012)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineDCI Chris Ricketts John ThomsonAidan Miles Adrian DunbarNadia Selim Randiane NalyGeorgie Westcott Fiona GlascottJon Taylor Danny WebbBuch: Robert ThorogoodRegie: Paul HarrisonGemeinschaftsproduktion von Red Planet Picturesand Kudos Film and TelevisionGroßbritannien 20116.55 Terra XpressIn letzter Sekunde(vom 21.7.2012)7.25 An Tagen wie diesenDer 1. April(vom 29.3.2020)Deutschland 2020(Die Sendungen "Die Kelten" um 6.40 Uhr und 7.25 Uhr entfallen.Weiterer Ablauf ab 8.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 15/20Samstag, 04.04.Bitte Programmänderungen beachten:1.15 Death in ParadiseDer blutige Finger(vom 2.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineNicole Seymour Stephanie BeachamRoger Seymour James CosmoLouis Nelson David AjalaBuch: Delinda JacobsRegie: Keith BoakGroßbritannien 20122.10 Death in ParadiseDer Graf von Monte Christo(vom 2.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrFather John Kenneth GranhamSister Anne Gemma JonesSister Marguerite Rowena KingTherese Georgina CampbellCatherine Élisabeth BourgineDaryl Dexter Patrick BaladiLaura Masters Caroline Langrishe3.00 Death in ParadiseDer 3-Uhr-Tee(vom 9.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineValerie Dupree Julie RileyJayne Smythe Cherie LunghiCarlton Banks Nathaniel Martello-WhiteComm. Selwyn Patterson Don WarringtonJeremy Tipping James FleetPaul Vincent Shaun ParkesAnna Jones Emma PiersonBuch: Dan SeftonRegie: David O'NeillGroßbritannien 20123.50 Death in ParadiseDer Fluch des Piraten(vom 9.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineLiz Curtis Kelly AdamsDr. Ian Parks Rob HeanleyDaniel Morgan Jonathan CakeChris Winchester Ben TurnerBenjamin Sammy Bryan DickComm. Selwyn Patterson Don WarringtonJoel Maurice Michael BrandonGuide Pip TorrensBuch: Robert ThorogoodRegie: Alrick RileyGroßbritannien 20124.40 Death in ParadiseDas letzte Lied(vom 16.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineEloise Morrison Amanda MealingStephen Morrison Jonny PhillipsColin Smith Rob JarvisMilton Reynards Junior SimpsonAimee Fredericks JameliaRJ Dylan EdwardsGrant Dexter FletcherComm. Selwyn Patterson Don WarringtonBuch: Jack LothianRegie: Keith BoakGroßbritannien 20125.35 Death in Paradise-6.25 Der Seidenschal(vom 16.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineDoug Anderson Neil PearsonJune Anderson Kim ThomsonEstelle du Bois Michelle AustinWill Teague Ralf LittleJames Murray Ronnie StuartJanice Palmer Matilda ZieglerLily Shaw Hannah SpearrittBuch: Colin BythewayRegie: Alrick RileyGroßbritannien 2012(Die Sendungen "Das siebte Zeichen" um 1.15 Uhr, "The Killer Inside"um 2.50 Uhr, 3.30 Uhr und 4.10 Uhr sowie "Deutschland von oben 4:Stadt" entfallen. "Terra Xpress" wurde auf den 02.04.2020vorgezogen.)Sonntag, 05.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.25 Death in ParadiseDas Auge des Hurrikans(vom 23.7.2013)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrProfessor King Stephen BoxerJennifer Cheung Gemma ChanAmber Collins Jo WoodcockLeo Downs Matthew HorneDamon Ryan Ben BattJudy Hearst Lolita ChakrabatiBuch: James PayneRegie: David O'NeillGroßbritannien 20127.15 Death in ParadiseEin (fast) perfekter Plan(vom 23.7.2017)DI Richard Poole Ben MillerCamille Bordey Sara MartinsDwayne Myers Danny John-JulesFidel Best Gary CarrCatherine Élisabeth BourgineVicky Woodward Lucy DavisMalcolm Powell Sean PertweeJen Powell Julie GrahamDuncan Wood Lucien LaviscountComm. Selwyn Patterson Don WarringtonJamie Grainger Jamie DavisBuch: Robert ThorogoodRegie: Alrick RileyGroßbritannien 2012(Die Sendungen "Deutschland von oben 4: Land", "Die Magie der Farben"um 6.45 Uhr und 7.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wievorgesehen.)Montag, 06.04.Bitte Programmänderungen beachten:2.05 Death in ParadiseTickende Uhren(vom 26.8.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineDI Richard Poole Ben MillerAngela Birkett Sophie ThompsonRoger Sadler Tim DuttonJames Moore Mark BazeleySasha Moore Helen BaxendaleCommissioner Selwyn Patterson Don Warringtonund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Cilla WareGroßbritannien 20132.55 Death in ParadiseTödliche Schokolade(vom 26.8.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineLexi Michelle RyanCarl Rhys ThomasSusie Hannah Tointonund andereBuch: Daisy CoulamRegie: Cilla WareGroßbritannien 20133.50 Death in ParadiseWahrheit und Fälschung(vom 2.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineLeo Pascal Adrian ScarboroughJudge Stone Josette SimonDorothy Foster Sharon SmallCarlton Paris Steven Coleund andereBuch: Paul LogueRegie: Dusan LazarevicGroßbritannien 20134.40 Death in ParadiseMord mit Verspätung(vom 2.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineNatasha Thiebert Félicité Du JeuAdam Frost Raza JaffreyPaul Bevans Daniel LapaineMax Leigh Chris GeereSimone Magon Kathryn DrysdaleHelen Walker Sophie Colquhounund andereBuch: Ian KershawRegie: Dusan LazarevicGroßbritannien 20135.30 Death in Paradise-6.20 Familienbande(vom 9.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineJacob Doran Simon ShepherdTheo Frazier Eriq EbouaneyCharlotte Doran Haydn GwynneDrew Doran James MusgraveLena Bell Nina Toussaint-WhiteMarlon Croft Clarke Petersund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Robert QuinnGroßbritannien 2013(Die Sendungen "heute-show" um 2.05 Uhr, "Laura Karasek - Zart amLimit", "Deutschland von oben4" um 3.20 Uhr und 4.10 Uhr, "Frag denLesch" und "Die Magie der Farben" um 5.10 Uhr und 5.55 Uhrentfallen.)Dienstag, 07.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.20 Death in ParadiseDer Ruf der Wildnis(vom 9.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineCaptain Jack Paul BarberDan Parish Ciarán McMenaminAlec Burton Mark HeapYasmin Blake Hannah John-Kamenund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Robert QuinnGroßbritannien 20137.15 Death in ParadiseDer Sturm(vom 16.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineJoseph Jackson Christopher ObiAlexander Jackson Joseph MarcellRosie Curloo Pippa Bennett-Warnerund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20138.05 Death in ParadiseLiebeleien(vom 16.9.2014)DI Humphrey Goodman Kris MarshallDS Camille Bordey Sara MartinsSergeant Fidel Best Gary CarrOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesCatherine Élisabeth BourgineColin Campbell Rupert VansittartEmma Redding Kate FahySylvaine Dor Sarah NilesDavid Witton Philip JacksonSally Goodman Morven ChristieCommissioner Selwyn Patterson Don Warringtonund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20139.00 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 29.4.2014)Deutschland 20129.50 Stadt, Land, Lecker(vom 20.2.2020)Deutschland 201810.35 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 6.4.2020)Deutschland 2020(Die Sendungen "Albrecht Dürer - Superstar", "Marco Polo - Entdeckeroder Lügner?" und "Bares für Rares" um 10.35 Uhr entfallen. 