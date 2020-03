BERLIN (Dow Jones)--Das Justizministerium will trotz der Rufe nach Nachbesserungen nichts an den Ausnahmeregelungen für Mieter in der Corona-Krise ändern. "Wir beobachten diese dynamische Lage weiterhin", erklärte ein Sprecher von Bundesjustizministerium Christine Lambrecht (SPD). Das Ressort nehme aber weiterhin keine gesetzlichen Änderungen vor. "Die sind nicht geplant", so der Sprecher.

Das entsprechende Gesetz, das von Ausfällen und Schließungen betroffene Mieter schützen will, hatte der Bundesrat am Freitag verabschiedet. Es gelte allerdings weiterhin, dass Mieten "rechtzeitig" gezahlt werden müssen, betonte der Ministeriumssprecher. Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten seien "gut beraten..., wenn sie sich mit ihren Vermietern zusammensetzen und einvernehmliche Lösungen suchen".

Mehrere Handelsketten wie Adidas, H&M oder C&A hatten am Freitag erklärt, ihre Zahlungen zeitweise auszusetzen. Lambrecht hatte die Ankündigungen als "unanständig und nicht akzeptabel" bezeichnet. Die Schuhhandelskette Deichmann stellte am Montag klar, man sei mit den Vermietern im Gespräch und suche gemeinsame Lösungen. Sie seien gebeten worden, "die während der Schließung anstehenden Mietzahlungen vorübergehend zu stunden". Wenn die Filial-Schließungen lange dauerten, sei dies "existenzbedrohend", so Deichmann.

Änderungen an dem Gesetz forderte die Immobilienwirtschaft. "Bei allem Verständnis für die Not vieler Mieter kann es nicht angehen, dass wirtschaftlich gesunde Großkonzerne ein Gesetz ausnutzen wollen, was für sie nicht gedacht war", sagte der Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), Andreas Mattner, auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Kurzfristig werde dies allerdings kaum rechtlich zu verhindern sein und daher viele kleine und große Vermieter an den Rand der Insolvenz bringen.

"Von daher ist es jetzt noch dringender, dass die Bundesregierung das diese Woche verabschiedete Gesetz nachbessert und den Vermietern erlaubt, Zins- und Tilgungsleistungen auszusetzen, wenn die Mieten ausbleiben, so wie es eigentlich angedacht war."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 10:35 ET (14:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.