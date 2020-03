BERLIN (Dow Jones)--Gerade mal 5,8 Prozent der deutschen Unternehmen setzen auf Technologien der künstlichen Intelligenz (KI). Das waren im vergangenen Jahr 17.500 Firmen, wie eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums ergab. Der Anteil der in dem Bereich Beschäftigten macht damit weniger als 1 Prozent aus (0,84 Prozent oder 139.000 Personen).

Die Ausgaben für die Entwicklung, Einführung und Pflege von KI-Verfahren beliefen sich im Jahr 2019 auf rund 4,8 Milliarden Euro. Das waren rund 270.000 Euro je Unternehmen, das künstliche Intelligenz einsetzte. Allerdings setzten die meisten (60 Prozent) davon auf Technologien von Dritten. Nur 16 Prozent der betreffenden Unternehmen entwickelten ihre KI-Anwendungen selbst. Das am weitesten verbreitete Verfahren ist maschinelles Lernen und maschinelles Beweisen.

Laut der Studie - die in Zusammenarbeit des Leibnitz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, der RWTH Aachen und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) entstand - waren aber die zu erzielenden Umsätze deutlich höher. Insgesamt 4,4 Prozent aller Unternehmen nutzten die Technologien in ihren Produkten oder Dienstleistungen bereits und erwirtschafteten so knapp 60 Milliarden Euro.

"Unternehmen in Deutschland setzen KI längst nicht flächendeckend ein", erklärte der Beauftragter des für Digitale Wirtschaft und Start-ups, Thomas Jarzombek (CDU). Vielen Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, sei noch gar nicht bewusst, wie sie künstliche Intelligenz in ihr Geschäftsmodell einbauen und damit Prozesse optimieren und auch neue datengestützte Produkte anbieten können. "Die Corona-Krise sollte wo immer möglich von Betrieben genutzt werden, sich mit Kenntnissen über Künstliche Intelligenz fortzubilden", forderte Jarzombek.

March 30, 2020

