Im Zuge der letzten Jahrzehnte wurden weltweit in bedeutendem Umfang die vorher geltenden Restriktionen in vielen Staaten aufgehoben. Der Grund ist nicht schwer zu sehen. Denn die Globalisierung, also die zunehmende Integration von vorher separaten Wirtschaftsgebieten wie dem RGW in das westliche Regelwerk internationalen Handels. Der RGW war 1949 als Antwort auf den Marshallplan der USA zum Wiederaufbau des zerstörten Europas nach dem 2. Weltkrieg gegründet worden und zementierte die bestmögliche Versorgung der Sowjetunion. 1991 wurde der RGW im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion dann aufgelöst, und die Staaten aus dem Orbit der UdSSR strebten in Richtung Europäische Union. Der politisch für Europa zur damaligen Zeit weniger stark unterstützte Teil, die Staaten Zentralasiens, rutschen dagegen in eine massive Anpassungskrise.

Den vollständigen Artikel lesen ...