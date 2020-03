BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband hat erleichtert auf die bereitgestellten Soforthilfen für Agrarbetriebe reagiert. "Dass die Bundes-Soforthilfen auch landwirtschaftliche Betriebe einschließen, ist ein wichtiges Signal der Bundesregierung", sagte Präsident Joachim Rukwied am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er erklärte zugleich, dass das Einreiseverbot für Saisonarbeiter wegen Corona insbesondere Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe, aber auch größere Betriebe in der Tierhaltung "sehr hart" treffe. "Dieser Einreisestopp muss daher so kurz wie möglich gehalten werden", sagte Rukwied.



In der Corona-Krise soll in den nächsten Tagen die Auszahlung von Direkthilfen an Millionen von kleinen Firmen, Soloselbstständigen und Freiberuflern beginnen - auch Landwirte werden unterstützt. Insgesamt geht es um Bundesmittel von bis zu 50 Milliarden Euro. Bund und Länder trafen dazu am Sonntag eine Verwaltungsvereinbarung./cwe/DP/fba