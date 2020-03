Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Vorlage eines Sondergutachtens der Wirtschaftsweisen zu den Auswirkungen der Corona-Krise haben Oppositionsvertreter von der Regierung Nachbesserung bei den finanziellen Gegenmaßnahmen verlangt. Grüne und Linke forderten dabei "Corona-Bonds". Die Grünen machten sich ebenso wie die FDP auch für Maßnahmen zur Stärkung des deutschen Mittelstands stark.

Es gebe "Lücken und Schwachstellen im bestehenden Maßnahmenpaket, die schnell geschlossen werden müssen", erklärte Grünen-Fraktionsvize Anja Hajduk. Gerade für mittelständische Unternehmen dürften "die Hausbanken nicht der Flaschenhals sein", der den Zugang zu KfW-Krediten erschwere. "Zugleich müssen wir beobachten, ob Kredite allein ein ausreichendes Hilfsangebot für kleine und mittlere Unternehmen sind."

Die Grünen appellierten zudem an die Regierung, "in dieser Krise auf besondere Weise ihrer europapolitischen Verantwortung nachzukommen". Berlin müsse sich jetzt mit den anderen EU-Staaten verständigen, welche Instrumente am effektivsten und schnellsten genutzt werden könnten, "beispielsweise im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus oder über Corona-Bonds".

Langfristiges Investitionsprogramm gefordert

Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi erklärte in Reaktion auf das Sondergutachten, die Politik müsse die Unsicherheit bekämpfen, um eine schwere und dauerhafte Wirtschaftskrise zu vermeiden. "Dies erfordert ein langfristiges öffentliches Investitionsprogramm von mindestens 45 Milliarden Euro jährlich nach dem Corona-Schock sowie Corona-Bonds, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) garantiert werden." Die deutsche Wirtschaft werde sich nicht stabilisieren, wenn auf die Corona-Krise eine Euro-Krise folge.

Die EZB sollte für eine begrenzte Dauer als "Käufer der letzten Instanz" Umsätze von Selbstständigen und Unternehmen übernehmen, die keine Mitarbeiter entlassen, schlug De Masi vor. "Dies wäre die billigste Lösung." Dabei müssten insbesondere auch Unternehmen mit Mitarbeitern zwischen 10 und 249 Beschäftigten in den Blick kommen, die derzeit keine echten Hilfen bekämen.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, forderte, die Bundesregierung auf, die bereits beschlossenen Maßnahmen zu verbessern, "um dem Mittelstand noch stärker unter die Arme zu greifen".

Wirtschaftsweise erwarten Rezession

Die FDP-Fraktion fordert vor allem eine "negative Gewinnsteuer", die die Finanzämter direkt an betroffene Unternehmen und Betrieb auszahlen könnten. Außerdem sollten unbürokratische Liquiditätshilfen auch für mittelständische Unternehmen bis 50 Mitarbeiter eingeführt werden. Notwendig sei nach der Krise ein Paket zur marktwirtschaftlichen Erneuerung des Standorts Deutschland inklusive einer Komplettabschaffung des Soli, einer Senkung der Stromsteuer und eines Gesetzes zur Entlastung von Bürokratie.

Die Wirtschaftsweisen erwarten laut ihrem neuen Gutachten eine Rezession in Deutschland. "Die deutsche Volkswirtschaft wird im Jahr 2020 deutlich schrumpfen", erklärten die Ökonomen. In einem Basisszenario von drei berechneten Varianten veranschlagen sie für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,8 Prozent und für 2021 einen Zuwachs um 3,7 Prozent. In einem Risikoszenario sehen die Experten aber 2020 einen BIP-Rückgang um bis zu 5,4 Prozent.

Die Ökonomen fordern ein deutliches Signal der Euro-Länder, bei Bedarf zusätzliche fiskalische Ressourcen über bereits bestehende Instrumente wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zur Verfügung zu stellen. Mit Blick auf sogenannte Corona-Bonds sind sich die Wirtschaftsweisen aber uneins.

Bei einer Video-Pressekonferenz befürwortete der Wirtschaftsweise Achim Truger entgegen der mehrheitlichen Ansicht die gemeinschaftliche Ausgabe von Anleihen durch die Euro-Länder. "Die Regierung wäre gut beraten, wenn sie sich einer gemeinsamen Lösung nicht verschließt", sagte er. Vertreter der Bundesregierung lehnten Corona-Bonds zu Wochenbeginn aber erneut ab.

