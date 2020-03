Unterföhring (ots) - Verlängerung für die gute Unterhaltung: ProSieben schickt den Podcast "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt nach seiner erfolgreichen Premiere wöchentlich auf Sendung und zeigt sieben neue Folgen jeweils donnerstags, gegen 23:30 Uhr direkt im Anschluss an "red.".Die TV-Premiere der Plauderrunde von "Baywatch Berlin" erzielte am vergangenen Donnerstagabend sehr gute 13,1 Prozent Marktanteil bei den jungen 14- bis 39-jährigen Zuschauern.Die Erfolgs-Podcasts von Joko & Klaas im Fernsehen: Neben "Baywatch Berlin" gehen auch Joko Winterscheidt und Paul Ripke mit ihrem Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" am Dienstag, um 23:35 Uhr bei ProSieben auf Sendung.Produziert wird "Baywatch Berlin" vom Berliner Podcast-Label Studio Bummens in Zusammenarbeit mit der Florida Entertainment GmbH. Vermarktung und Vertrieb erfolgt über die Starwatch Podcast Factory, dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1."Baywatch Berlin" - donnerstags, gegen 23:30 Uhr nach "red." auf ProSieben und auf Joyn sowie überall, wo es Podcasts gibtHashtag zum Podcast: BaywatchBerlinBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 30.03.2020 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4560443