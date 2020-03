DALLAS (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Bundesstaat Texas ist im März angesichts der Corona-Krise auf ein Rekordniveau gesunken. Der Dallas-Fed-Index sei von plus 1,2 Punkten im Vormonat auf minus 70 Punkte gefallen, teilte die regionale US-Notenbank von Dallas am Montag mit. Dies ist der niedrigste Wert der jemals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004 ermittelt wurde. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 10 Punkte gerechnet.



Die Wirtschaft im zweitgrößten Bundesstaat der USA leidet nicht nur an der Corona-Krise sondern auch an dem Einbruch der Ölpreise. In keinem Bundesstaat der USA wird mehr Rohöl gefördert./jsl/he