ISTANBUL (dpa-AFX) - Die offizielle Zahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei ist auf mehr als 10 000 gestiegen. An einem Tag seien 1610 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Montag via Twitter mit. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 10 827. In 24 Stunden seien zudem 37 Infizierte gestorben, damit stieg die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 in der Türkei auf 168.



Die Türkei hatte am 11. März ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Die Regierung in Ankara gibt keine regionale Aufschlüsselung der Fälle bekannt. Nach offiziellen Angaben gibt es im gesamten Land Coronavirus-Fälle./jam/DP/nas