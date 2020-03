FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hat seine Jahresprognose kassiert und rechnet im ersten Quartal mit einem Ergebnis sowie einem Umsatzwachstum und einem Bruttowarenvolumen deutlich unter den zuletzt erhobenen Schätzungen von Analysten. Der Analystenkonsens vom 11. März habe die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie noch nicht berücksichtigt, teilte Europas nach Umsatz größter Online-Modehändler mit. Infolge der Maßnahmen europäischer Regierungen gegen die Verbreitung des Virus hätten Konsumenten weniger ausgegeben.

Auch das bereinigte EBIT werde durch das geringere Umsatzwachstum im ersten Quartal sowie durch Sonderabschreibungen auf den Warenbestand als Folge der revidierten Umsatzerwartung für die laufende Saison negativ belastet.

Die Ende Februar veröffentlichte Jahresprognose, die negative Einflüsse durch die Ausbreitung des Coronavirus noch explizit ausgenommen hatte, könne nicht erreicht werden. Der Vorstand werde eine neue Prognose abgeben, sobald der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie verlässlicher abgeschätzt werden könne, teilte Zalando weiter mit und verschob auch die für den 20. Mai in Berlin geplante Hauptversammlung. Der neue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Zalando hatte für das laufende Geschäftsjahr ein bereinigtes EBIT von 225 bis 275 Millionen Euro, ein Umsatzplus zwischen 15 und 20 Prozent und eine Steigerung des Bruttowarenwertes um 20 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt.

Das Unternehmen will am 16. April in einem Zwischenbericht (Trading Statement) weitere Informationen zum ersten Quartal veröffentlichen. Die Geschäftszahlen sollen am 7. Mai 2020 veröffentlicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 13:43 ET (17:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.