The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2020



ISIN Name



AU000000BLT8 BENITEC BIOPHARMA LTD.

CA09368H1091 BLOCK X CAPITAL CORP.

CA70259T1075 PASHA BRANDS LTD.

DE000A254V20 ADLER REAL ESTATE Z.UMT.

DE000A2888D7 ADLER REAL EST. Z.UMT.JGE

GB0000533728 ASHLEY, LAURA HLDGS LS-05

USG6712EAA67 ODEB.O.G.FIN. 14/UND.FLR

USU84688AE75 7,25"SPRINT 20/28

BENITEC-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de