Die Verbraucherzentralen haben vor Betrügern auf Online-Plattformen gewarnt, die sich die Corona-Pandemie zunutze machen wollten. "Wir erhalten inzwischen täglich Hinweise von Verbrauchern im Zusammenhang mit der Corona-Krise", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



Die Krise rufe Betrüger und windige Geschäftemacher auf den Plan, die sich an den Ängsten der Menschen bereichern wollten. Die Verbraucherschützer gingen entschieden gegen Auswüchse bei Preisen oder irreführende Gesundheitsversprechen vor. "Wir haben bereits mehrere Abmahnungen ausgesprochen", so der VZBV-Chef weiter. So sei auf Online-Plattformen eine Packung Toilettenpapier für 20 Euro oder ein Liter Händedesinfektion für 199 Euro angeboten worden.



"Daneben erhalten wir auch Hinweise auf vermutliche Fake-Shops, die Artikel wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel anbieten", sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Zahlung sei jedoch nur per Vorkasse möglich, eine Lieferung erfolge nicht. Die Betreiber der Shops seien nicht erreichbar und die Käufer erhielten das bezahlte Geld nicht zurück, so der VZBV-Chef.