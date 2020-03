Hofläden, Automaten, Abholstationen, Biokistln & Co. - immer mehr BIO Austria-Höfe in ganz Österreich ermöglichen kontaktloses Einkaufen. Die bäuerlichen NahversorgerInnen von BIO Austria sind in allen Bundesländern und Regionen Österreichs zuhause und versorgen die Menschen auch während der Corona-Krise mit frischen Bio-Lebensmitteln. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...