KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Trump/USA/Coronavirus:



"Donald Trump ist besessen - von Verschwörungstheorien, von großen Zahlen und von sich selbst. Erst wollte er "die Grippe" als starker Mann weglachen. Als das nicht funktionierte, erklärte er sie zum "chinesischen Virus", den er als patriotischer Kriegsherr rasch schlagen werde. Inzwischen müssen die Leichen in New York in Kühllastern gestapelt werden. Also erhöht der Geschäftsmann erneut den Einsatz: Er warnt plötzlich vor zwei Millionen Toten. Wenn es am Ende "nur" 100 000 sind, ist er der Held. Natürlich wären die Opfer bedauerlich. Doch im Kern geht es Trump nur um einen US-Bürger: um sich selbst."/yyzz/DP/nas