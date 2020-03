BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Söder nach den Stichwahlen in Bayern:



"Der Nürnberger Erfolg wird Söder persönlich Genugtuung verschaffen, aber auch in der Union als Ganzes in Erinnerung bleiben: Man kann mit Söder Hochburgen anderer Parteien holen. Für die Zukunft und die Frage, wer Kanzlerkandidat der Partei werden soll, sind solche Erfolge entscheidend." /yyzz/DP/nas