MADRID (dpa-AFX) - In Spanien tritt am Dienstag eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Krise in Kraft. Regierungschef Pedro Sánchez hatte am Wochenende angekündigt, dass alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, bis zum 9. April zu Hause bleiben müssen. Betroffen sind vor allem das Baugewerbe und weite Teile der Industrie. Bisher durften im Rahmen des seit 15. März geltenden Alarmzustands alle Bürger, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten, weiter zu ihrem Arbeitsplatz fahren.



Alle Betroffenen sollen weiter ihr Gehalt bekommen und die nicht geleisteten Stunden später nachholen. Viele Unternehmer und Regionalpräsidenten haben die neuen Maßnahmen scharf kritisiert. Ob sie Wirkung zeigen, soll sich in den nächsten zwei Wochen zeigen.



Spanien ist nach Italien das am heftigsten von der Krise betroffene Land Europas. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Anstiegsraten bei den Infektionen gehen langsam zurück./cfn/DP/fba