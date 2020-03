FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 31. März: TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Perfekt Holding, Jahreszhalen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: TLG Immobilien, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Adler Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 13. KW 07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Schaltbau Holidng, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: HUK Coburg, Bilanz-Pk per Webcast 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Jahreszahlen (detailliert) DEU: ADO Properties, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Aurelius, Jahreszahlen DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Tom Tailor, vorläufige Jahreszahlen SWE: Ericsson, Hauptversammlung GBR: Instone Real Estate (detailliert) FIN: UPM-Kymmene, Hauptversammlung CDN: Blackberry, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01.50 JPN: Industrieproduktion 02/20 03.00 CHI: Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 02/20 08.45 FRA: Verbraucherpreise 03/20 08.45 FRA: Privater Verbrauch 02/20 09.00 SPA: BIP Q4/20 09.55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/20 10.30 GBR: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung) 11.00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 03/20 11.00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 03/20 14:00 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und BA-Chef Detlef Scheele mit einer Pk zur Lage am deutschen Arbeitsmarkt 15.00 USA: Case-Shiller Hauspreisindex 01/20 15.45 USA: Chicago PMI 03/20 16.00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 03/20 22.30 USA: API Ölbericht (Woche) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi