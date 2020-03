Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Die europäische Bankenaufsicht ist mit ihrer Aufforderung zum Dividendenverzicht in der Kreditwirtschaft auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während etwa die DZ Bank ihre Zahlung für 2019 am Montag auf Anfrage verteidigt hat, ist die Commerzbank von ihrer geplanten Ausschüttung abgerückt. Die Commerzbank-Tochter Comdirect wiederum, die ihrer Hauptversammlung eine um 10 Cent auf 35 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorgeschlagen hat, erklärte unterdessen, sie schaue sich "selbstverständlich die Empfehlung" der Aufseher an. Auch die LBBW, die bisher den kompletten HGB-Gewinn von 259 Millionen Euro ausschütten wollte, will die Gewinnverwendung nun noch einmal prüfen und steht laut einem Sprecher dazu im engen Austausch mit ihren Eigentümern. Im Ausland haben derweil unter anderem Unicredit und die niederländischen Häuser ABN Amro, ING und Rabobank einen Dividendenverzicht angekündigt. Die deutsche Unicredit-Tochter- HypoVereinsbank (HVB) überweist für 2019 hingegen laut Geschäftsbericht 3,3 Milliarden Euro Dividende ans Mailänder Mutterhaus, so viel wie nie zuvor seit ihrer Übernahme vor 15 Jahren. (Börsen-Zeitung S. 2)

ZAHLUNGSMORAL - Die Zahlungsmoral deutscher Unternehmen ist angesichts der Corona-Krise drastisch gesunken. Das zeigen Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform auf Basis von Millionen Zahlungsvorgängen. Demnach bezahlen die Unternehmen ihre Rechnungen derzeit im Durchschnitt 11,6 Tage nach dem Fälligkeitsdatum. Im Januar hatte durchschnittliche Zahlungsverzug noch 10,4 Tage betragen. "Dieser Anstieg ist alarmierend", sagte Volker Ulbricht, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Vereine Creditreform gegenüber Welt. "In den vergangenen Jahren ist der Wert in den schlimmsten Fällen um 0,5 Tage gestiegen, einen Anstieg um 1,2 Tage haben wir nie gesehen." Grundlage für die Daten ist das Debitorenregister Deutschland von Creditreform, in dem monatlich rund sieben Millionen Zahlungsinformationen erfasst werden. Die Werte sind wegen der vielen Datensätze über die Zeit sehr stabil. (Welt S. 12)

REZESSION - Die Sachverständigen sind deutlich optimistischer als einige Wirtschaftsforschungsinstitute. Beispielsweise hatte das Institut für Weltwirtschaft in Kiel im besten Fall ein Minus von 4,5 und im schlimmsten Fall einen Einbruch um neun Prozent vorhergesagt. Das Münchner Ifo-Institut hatte in seiner krassesten Risikoprognose einen Einbruch des BIP von 20 Prozent vorhergesagt. "Wir haben Szenarien mit Wachstumseinbußen zwischen rund vier und 21 Prozent des BIP betrachtet, weil wir keines dieser Szenarien ausschließen können", sagt Ifo-Chef Clemens Fuest gegenüber WELT. Das schlechteste Szenario, das der Sachverständigenrat betrachtet, gehe von einem Wachstumseinbruch leicht über dem Niveau der Finanzkrise aus. "Ich halte die zugrunde liegenden Annahmen über die epidemiebedingten Produktionsausfälle für sehr optimistisch", sagt Fuest. Das Ifo habe deshalb ähnliche Szenarien, aber auch deutlich schlimmere betrachtet. (Welt S. 12)

BAUBRANCHE - Die deutsche Bauwirtschaft ist gerade besonders stolz auf sich und fühlt sich wichtiger denn je. Zumindest gilt das für ihre Spitzenverbände und deren Funktionäre. Man habe "die notwendigen Kapazitäten" und könne "trotz der momentanen Herausforderung die Bauvorhaben weiter vorantreiben", sagt Martin Steinbrecher, Präsident der Bundesvereinigung mittelständiger Bauunternehmen. Eine wichtige Stütze für das ganze Land sei die Branche, bestens "geeignet, zur Stabilisierung der Volkswirtschaft beizutragen", so Reinhard Quast, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Weshalb anders als in etlichen vom Corona-Virus befallenen Regionen Europas "die Baustellen nicht geschlossen werden dürfen". Die Botschaft hinter alledem soll heißen: Von diesem Virus lassen wir uns nicht von der Baustelle jagen, wir doch nicht! Und in der Tat: Während ein Großteil der Nation sich zu Hause verkriecht, im Homeoffice oder überhaupt nicht mehr arbeitet, läuft auf vielen großen und kleinen Baustellen der Betrieb weiter, als gäbe es keine Corona-Krise. (SZ S. 19)

CORONA - Die Bundesregierung plant ein Programm für Mobiltelefone, mit deren Hilfe künftig Kontaktpersonen von Menschen ermittelt werden sollen, die sich frisch mit dem Coronavirus infiziert haben. Das geht aus Äußerungen verschiedener Ministeriumssprecher hervor. (FAZ S. 1)

EURO-TOKEN - Es ist ein potenziell weitreichender Vorschlag: von der Bundesregierung ausgegebene Euro-Token, also digitale Gutscheine auf Basis der dezentralen Datenbanktechnologie Blockchain. Mit ihrer Hilfe könnte die Bundesregierung auch abseits der bereits initiierten KfW-Kredite Staatshilfen kurzfristig und unbürokratisch auszahlen, so die Hoffnung der Befürworter. Ob die Idee allerdings in der Kürze der Zeit umsetzbar wäre, bezweifeln Kritiker. (Handelsblatt S. 27)

GREEN DEAL - Es sollte das Vermächtnis ihrer Amtszeit sein: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will mit ihrem Green Deal den Staatenverbund bis 2050 klimaneutral umbauen: Wirtschaft und Gesellschaft sollen dann nicht mehr CO2 emittieren, als der Atmosphäre wieder entnommen werden kann. Wenige Tage nach Amtsantritt präsentierte von der Leyen einen riesigen Maßnahmenkatalog: 50 Vorhaben sollten den Weg in ein dekarbonisiertes Europa ebnen und international Druck ausüben. Denn auch global muss bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden und ab dann mehr CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden, als ausgestoßen werden darf, um das Pariser Klimaziel zu erreichen: die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und bestenfalls 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Die EU-Kommission kalkuliert mit nötigen Investitionen in Billionenhöhe, von denen mehr als die Hälfte aus der Privatwirtschaft kommen soll. Doch nun ist die Corona-Krise dazwischengekommen: Der Politikbetrieb fokussiert sich derzeit fast ausschließlich auf die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie. Der Wirtschaft steht eine Jahrhundertkrise bevor, Italien droht die Staatspleite. (Handelsblatt S. 11)

