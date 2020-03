The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0ZJA8 ERSTE GP BNK 13-20 FLRMTN BD00 BON EUR NCA I0DA XFRA DE000A1KRJF9 ING-DIBA AG HPF 12/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB7FC5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.19/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB7CZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.19(31) BD01 BON EUR NCA 8A5A XFRA US00037BAD47 ABB FINANCE USA 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA US44891CAL72 HYUNDAI CAP.A.17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS0911599701 TMK CAPITAL 13/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1382791892 DT.TELEK.INTL F.16/20 MTN BD01 BON EUR NCA FPME XFRA US35671DBH70 FREEPORT-MCMORAN 14/21 BD02 BON USD NCA HEIE XFRA XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.LU.NTS 10/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1147502048 BNP PARIBAS 14/20 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1637395002 SF HOLDINGS 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US1248EPAY96 CCO HLDGS 12/22 BD03 BON USD NCA GTK XFRA DE000A1EMHE0 TONKENS AGRAR AG EQ00 EQU EUR YCA WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BER.ACTIVEQ EUROZONE EQ.R FD00 EQU EUR NCA UI3U XFRA LU0051064516 UNIOPTIMA INH. FD00 EQU EUR N