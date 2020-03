Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben sich etwas von jüngsten Verlusten erholt.Singapur - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben sich etwas von jüngsten Verlusten erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 22,88 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 96 Cent auf 21,06 Dollar. Überraschend starke Konjunkturdaten aus China sorgen am frühen Morgen für...

