Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich im März nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet von den Einschränkungen währen der Corona-Epidemie erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,0 (Februar: 35,7). Ökonomen hatten einen Stand von 51,5 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 54,1 (Vormonat: 27,8). Der Index für neue Exportaufträge - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg auf 46,4 (28,7). In der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage im März ebenfalls deutlich auf. Der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg auf 52,3 (Vormonat: 29,6) Punkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/TLG Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

07:00 DE/Adler Real Estate AG, Jahresergebnis, Berlin

07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 13. Kalenderwoche

07:30 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, München

08:00 DE/PNE AG, ausführliches Jahresergebnis, Cuxhaven

08:50 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg

- CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), Waterloo

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-1,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-0,9% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +35.000 gg Vm zuvor: -10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,0% -GB 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj 3. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,2% gg Vj -FR 08:45 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-0,9% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj -US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 40,0 zuvor: 49,0 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 110,0 zuvor: 130,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 1,0 Mrd bis 1,5 Mrd EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 3,0 Mrd bis 3,5 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 500 Mio bis 750 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 9.840,00 -0,05 S&P-500-Indikation 2.619,00 -0,25 Nasdaq-100-Indikation 7.870,00 0,01 Nikkei-225 19.038,10 -0,25 Schanghai-Composite 2.752,91 0,21 +/- Ticks Bund -Future 173,00 12 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 9.815,97 1,90 DAX-Future 9.845,00 3,37 XDAX 9.871,61 3,36 MDAX 20.651,22 0,16 TecDAX 2.572,06 2,62 EuroStoxx50 2.765,62 1,35 Stoxx50 2.699,87 2,27 Dow-Jones 22.327,48 3,19 S&P-500-Index 2.626,65 3,35 Nasdaq-Comp. 7.774,15 3,62 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,88 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine Fortsetzung der Kurserholung setzen Händler am Dienstag. Überraschend besser ausgefallene Konjunkturdaten könnten erneut der Kurstreiber sein. Die Aktivität in der chinesischen Industrie (PMI) ist im März wieder über die Expansionsmarke von 50 Punkten gestiegen, auf 52,0 vom Rekordtief von 35,7 im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich 51,5 Punkte prognostiziert. Erste Hoffnungszeichen habe es bereits am Vortag in Europa gegeben, wo die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone nicht so tief einbrach wie befürchtet und mit dazu beitrug, dass sich die Kurse im Verlauf erholten. "Alle Augen sind jetzt auf den Chicago-Einkaufsmanager-Index und morgen den ISM gerichtet", kommentierte ein Händler. Sollten auch diese Daten besser ausfallen, dürften sich die Märkte langsam darauf einigen, auf dem aktuellen Kursniveau mit der Bodenbildung zu beginnen.

Rückblick: Sehr fest - Nach einem schwachen Start drehten die Indizes am Nachmittag mit den steigenden Kursen an der Wall Street ins Plus. Die Coronavirus-Pandemie blieb das bestimmende Thema. Diesmal dominierte wieder die Hoffnung, dass die getroffenen Maßnahmen greifen und das Schlimmste möglicherweise bald überwunden sein könnte. Positiv wirkte zudem, dass die chinesische Notenbank zur Stabilisierung der Wirtschaft die Zinsen gesenkt hatte. Für Kursverluste bei Bankaktien sorgte, dass die EZB den Banken empfohlen hat, bis Oktober auf Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen zu verzichten. Damit sollen die Institute mehr Puffer für die Krise aufbauen. Der Stoxx-Bankenindex verlor 3,1 Prozent. Bei den Industriewerten verloren ABB 5,8 Prozent, ausgelöst durch eine Gewinnwarnung, vor allem aber den Dividendenabschlag.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - MTU waren mit minus 8,3 Prozent klares Schlusslicht im DAX. Nachdem der Triebwerksspezialist ohnehin besonders unter der Krise der Luftfahrtindustrie leidet, drückte zusätzlich eine Verkaufsempfehlung durch Alphavalue. Für Airbus ging es um 10,6 Prozent nach unten. Nachdem die Billigfluglinie Easyjet bis auf weiteres ihre gesamte Flotte am Boden lassen wird, drohte Berichten zufolge der Gründer der Fluggesellschaft damit, die Bestellungen von Airbus-Flugzeugen zu stornieren. Drägerwerk stiegen um 4,6 Prozent. Grund ist die Nachfrage für Beatmungsgeräte des Medizintechnik-Unternehmens. Eckert & Ziegler gewannen nach einer Dividendenerhöhung 4,7 Prozent. Für Deutsche Euroshop ging es um 12,7 Prozent nach unten. Hier belastete, dass große Einzelhandelsketten oder Sportartikelhersteller, Mietzahlungen eingestellt haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Windschatten der sehr starken US-Börsen setzten deutsche Aktien ihre Erholung fort. Nachrichtlich dominierten jedoch zahlreiche Gewinnwarnungen aus der zweiten und dritten Reihe des Marktes wegen der Coronavirus-Pandemie. Zalando kassierte die Jahresprognose kassiert und verschob die Hauptversammlung. Die Aktie wurde 2,2 Prozent niedriger getaxt. Auch Homag zog seine Prognose zurück. Die Aktie reagierte indessen darauf kaum. Francotyp-Postalia hatte Eckdaten für 2019 vorgelegt und sieht sich 2020 stark durch die Corona-Krise belastet und wird deshalb für 2019 keine Dividende zahlen. Mit der Aktie ging es um 2,3 Prozent nach unten. Tom Tailor wird am Dienstag stattt seines vollständigen Jahresabschlusses nur vorläufige Zahlen bekanntgeben. Grund ist eine deutliche Verschlechterung der Marktbedingungen, die Risiken für die Finanzierungs- und Liquiditätssituation des Konzerns darstellen. Die Aktie sank um 3 Prozent. Epigenomics kündigte eine Kapitalerhöhung an, was die Aktie um 4,5 Prozent drückte.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Anleger fassten Vertrauen in die Krisenpolitik der US-Regierung. Positiv kam zudem an, dass US-Präsident Donald Trump inzwischen mehr auf Experten zu hören scheine, wie Marktteilnehmer sagten. Damit zeichneten sich ein effektiverer Plan und Zeitrahmen zur Bekämpfung der Krise ab, sagte Boris Schlossberg von BK Asset Management. Unter den Einzelwerten gewannen Abbott Laboratories 6,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte dem Pharmakonzern die beschleunigte Zulassung für einen Schnelltest für Covid-19 erteilt. Johnson & Johnson stiegen um 8 Prozent. Der Pharmakonzern macht eigenen Angaben nach Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19. Microsoft verbesserten sich um 7 Prozent. Wegen der vielerorts verhängten Kontaktverbote verzeichnen die Cloud-Computing-Plattform Azure des Konzerns und die Plattform Teams eine verstärkte Nutzung. Boeing verloren nach der massiven Erholung der Aktie in der Vorwoche 6 Prozent.

Die Anleihenotierungen drehten im späten Handel ins Minus, als die Aktienmärkte ihre Gewinne ausbauten. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 31, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)

