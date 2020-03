NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Societe Generale von 35 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den plötzlichen globalen Stillstand reflektierend, habe er seine Überschuss-Schätzungen für europäische Banken um weitere 120 Milliarden Euro in der Zeit von 2020 bis 2023 gekürzt, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Liquidität sei nun ein entscheidendes Kriterium, um eine Erholung auf Unternehmensseite zu unterstützen. Im Bankensektor sollten sich Anleger auf große Institute mit breiter regionaler Aufstellung, hoher Profitabilität und starker Kapitalisierung konzentrieren./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130809

