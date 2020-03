DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich im März nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet von den Einschränkungen währen der Corona-Epidemie erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,0 (Februar: 35,7). Ökonomen hatten einen Stand von 51,5 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 54,1 (Vormonat: 27,8). Der Index für neue Exportaufträge - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg auf 46,4 (28,7). In der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage im März ebenfalls deutlich auf. Der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg auf 52,3 (Vormonat: 29,6) Punkte.

In Kanada veröffentlicht u.a. folgendes Unternehmen Geschäftszahlen

- Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss)

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 40,0 zuvor: 49,0 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 110,0 zuvor: 130,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.630,80 +0,75% Nasdaq-100-Indikation 7.863,50 -0,07% Nikkei-225 19.061,84 -0,12% Hang-Seng-Index 23.420,48 +1,06% Kospi 1.750,76 +1,96% Schanghai-Composite 2.756,47 +0,34% S&P/ASX 200 5.076,80 -2,02%

Zwar überwiegen Aufschläge, aber flächendeckend gilt das nicht. Die Weltgesundheitsbehörde WHO hält es für denkbar, dass in Europa der Wendepunkt bei der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie erreicht sein könnte. Zudem scheint US-Präsident Donald Trump in der Viruskrise inzwischen mehr auf Experten zu hören. Daneben gibt es aber auch handfeste Argumente für den Kauf von Aktien. Nach dem historischen Absturz der Einkaufsmanager-Indizes in China sind diese im März wieder in den Expansionsbereich zurückgekehrt. Zwar stützen die Daten, lösen aber dennoch keine Euphorie aus. Volkswirte halten schon für April einen neuerlichen Einbruch für möglich. Der Wert für die Ex- und Importbestellungen blieb im Kontraktionsbereich und verheißt somit nichts Gutes. Zudem dürften Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion auf Jahressicht erneut deutlich gesunken sein, befürchten Volkswirte. Damit droht China im ersten Quartal erstmals seit 30 Jahren ein schrumpfendes BIP. Einige Volkswirte erwarten den Absturz in der Größenordnung von über 9 Prozent. In Hongkong und Schanghai steigen die Leitindizes am Aktienmarkt in der Folge auch nur bescheiden. In Tokio fällt der Nikkei-225 sogar. Japanische Konjunkturdaten, insbesondere die stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion im Februar, stützen nicht. Selbst der nachgebende Yen verleiht keinen Rückenwind. Die Sorge vor der Rezession überwiege und die chinesischen Daten räumten diese nicht aus, heißt es. Nach dem Höhenflug des Vortages nehmen Anleger in Australien Gewinne mit. Begünstigt wird diese Neigung durch schwache Daten. Das australische Verbrauchervertrauen ist in der Vorwoche auf ein Rekordtief gesunken.

US-NACHBÖRSE

RH stürzten um 11,6 Prozent ab. Die Muttergesellschaft des Inneneinrichters Restoration Hardware wartete mit Umsatz und Ergebnis für das vierte Quartal klar unterhalb der Markterwartungen auf. Nach ihrem 12,7-prozentigen Einbruch im regulären Handel erholten sich American Airlines um 1,9 Prozent leicht. Die gebeutelte Fluggesellschaft hatte angekündigt, wegen der Coronavirus-Pandemie um Staatshilfe zu ersuchen. Ford legten um 1,4 Prozent zu. Der Automobilhersteller will Ventilatoren für Krankenhäuser produzieren, die für Covid-19-Patienten benötigt werden. Domino's Pizza profitiert von der Pandemie, die Aktie aber nicht. Der Restaurantkettenbetreiber vermeldete einen globalen Umsatzanstieg um 4,4 Prozent im ersten Quartal - kassierte aber zugleich den Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.327,48 3,19 690,70 -21,76 S&P-500 2.626,65 3,35 85,18 -18,70 Nasdaq-Comp. 7.774,15 3,62 271,77 -13,36 Nasdaq-100 7.889,01 3,96 300,63 -9,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.243 Mio 1.356 Mio Gewinner 1.801 655 Verlierer 1.198 2.355 Unverändert 37 29

Sehr fest - Die Anleger fassten Vertrauen in die Krisenpolitik der US-Regierung. Positiv kam zudem an, dass US-Präsident Donald Trump inzwischen mehr auf Experten zu hören scheine, wie Marktteilnehmer sagten. Damit zeichneten sich ein effektiverer Plan und Zeitrahmen zur Bekämpfung der Krise ab, sagte Boris Schlossberg von BK Asset Management. Unter den Einzelwerten gewannen Abbott Laboratories 6,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte dem Pharmakonzern die beschleunigte Zulassung für einen Schnelltest für Covid-19 erteilt. Johnson & Johnson stiegen um 8 Prozent. Der Pharmakonzern macht eigenen Angaben nach Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19. Microsoft verbesserten sich um 7 Prozent. Wegen der vielerorts verhängten Kontaktverbote verzeichnen die Cloud-Computing-Plattform Azure des Konzerns und die Plattform Teams eine verstärkte Nutzung. Boeing verloren nach der massiven Erholung der Aktie in der Vorwoche 6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 -2,4 0,24 -98,4 5 Jahre 0,40 -0,2 0,40 -152,5 7 Jahre 0,59 1,9 0,57 -165,9 10 Jahre 0,70 2,0 0,68 -174,3 30 Jahre 1,33 5,9 1,27 -174,1

Die Anleihenotierungen drehten im späten Handel ins Minus, als die Aktienmärkte ihre Gewinne ausbauten. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:41h % YTD EUR/USD 1,1018 -0,2% 1,1045 1,1072 -1,8% EUR/JPY 119,15 +0,0% 119,14 119,66 -2,3% EUR/GBP 0,8921 +0,0% 0,8920 0,8978 +5,4% GBP/USD 1,2349 -0,3% 1,2384 1,2332 -6,8% USD/JPY 108,18 +0,3% 107,84 108,09 -0,5% USD/KRW 1218,25 -0,5% 1224,25 1224,28 +5,5% USD/CNY 7,0932 -0,1% 7,1003 7,0996 +1,9% USD/CNH 7,1020 -0,2% 7,1138 7,1098 +2,0% USD/HKD 7,7541 -0,0% 7,7550 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,6196 +0,5% 0,6167 0,6120 -11,6% NZD/USD 0,6029 +0,3% 0,6012 0,6005 -10,4% Bitcoin BTC/USD 6.398,51 -2,1% 6.536,51 6.274,76 -11,3%

Der Dollar machte auf breiter Front Boden gut. Der Euro kostete im späten US-Handel etwa 1,1045 nach 1,1125 Dollar am späten Freitag. Die Erholung des Dollar sollte laut Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundsätzlich die Dollar-Schwäche, die im Verlauf der vergangenen Woche eingepreist worden sei, gerechtfertigt sei. Aktuell habe der Devisenmarkt darauf reagiert, dass Rating-Agenturen Großbritannien und Südafrika als riskanter einstuften und der mexikanische Peso noch unter der Rating-Herabstufung der vergangenen Woche leide. Allgemein schienen die USA also fiskalisch solider dazustehen als viele andere Volkswirtschaften.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 21,29 20,09 +6,0% 1,20 -64,5% Brent/ICE 23,05 22,76 +1,3% 0,29 -64,4%

Erneut massiv unter Abgabedruck standen die Ölpreise. Der WTI-Preis rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 20 Dollar je Barrel - den tiefsten Stand seit 18 Jahren. Ein nachhaltiger Fall unter dieses Niveau würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen, sagte Carlo Alberto De Casa, Chief Analyst bei ActivTrades. Wegen der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur bricht die Ölnachfrage ein, was zu einem massiven Überangebot führt. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass bisher nicht mit Fördersenkungen auf der Angebotsseite reagiert wird, unter anderem wegen des Streits zwischen Saudi-Arabien und Russland. WTI fiel um 6,6 Prozent auf 20,09 Dollar, für Brent ging es um 8,7 Prozent auf 22,76 Dollar nach unten. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag stabilisieren sich die Preise etwas.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.615,21 1.623,50 -0,5% -8,30 +6,5% Silber (Spot) 14,10 14,15 -0,4% -0,05 -21,0% Platin (Spot) 728,90 727,50 +0,2% +1,40 -24,5% Kupfer-Future 2,18 2,16 +0,6% +0,01 -22,4%

Der Goldpreis gab zu Wochenbeginn erneut nach. Hier würden weiter Gewinne realisiert, hieß es. Daneben habe der leicht erholte Dollar belastet, weil er das Edelmetall verteuert. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.618 Dollar.

March 31, 2020 02:08 ET (06:08 GMT)

Durch das neuartige Coronavirus sind weltweit bereits mehr als 35.000 Menschen ums Leben gekommen. Bis Montagabend wurden 35.905 Todesopfer der Pandemie registriert, wie die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben errechnete.

Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump medizinisches Gerät für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nach Italien und in andere Länder schicken. Geplant sei die Lieferung von medizinischem und chirurgischem Gerät nach Italien im Wert von rund hundert Millionen Dollar, sagte Trump.

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Feb +0,4% (PROG: +0,1%) gg Vm

Einzelhandelsumsatz Feb +1,7% gg Vorjahr

Arbeitslosenquote Feb 2,4% (PROG: 2,4%)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Feb 100,3 (Jan: 100,3)

AIRBNB

Der Wohnungsvermittler Airbnb will seinen unter der Corona-Krise leidenden Gastgebern Entschädigungen in Höhe von 250 Millionen Dollar zahlen. Die Gastgeber, die über die Plattform ihre Wohnungen anbieten, sollen bei durch die Pandemie bedingten Stornierungen 25 Prozent ihres Mietpreises von Airbnb gezahlt bekommen, wie das US-Unternehmen mitteilte.

