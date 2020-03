FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv haben Anleger am Dienstag auf eine Nachricht zu Bayer und dem Thema Glyphosat reagiert. Die Leverkusener haben sich mit US-Sammelklägern auf einen Vergleich im Rechtsstreit um eine angeblich irreführende Vermarktung von Unkrautvernichtern mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat geeinigt. Bayer zahlt 39,6 Millionen US-Dollar (35,8 Mio Euro) an die Kläger.



Der Kurs der Aktie stieg auf Tradegate um 4 Prozent auf 54,80 Euro und war damit der größte Dax -Gewinner im vorbörslichen Handel. Dem Kurs könne nun der Sprung über eine Widerstandszone bei 53,20/53,45 Euro gelingen, sagte ein Händler. An dieser sei die Aktie seit Mitte März mehrfach gescheitert. Ein durchschlagender Kurstreiber werde aber wohl erst eine Einigung mit den Klägern wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsanto-Unkrautvernichtern wie Roundup sein. Diese steht noch aus./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

