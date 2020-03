LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat das vergangene Jahr mit einer wirtschaftlichen Stagnation beendet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im vierten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London nach endgültigen Daten mitteilte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas noch um 0,5 Prozent gewachsen, nachdem sie im zweiten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft war.



Unterstützt wurde die Entwicklung in den letzten drei Monaten 2019 durch einen vergleichsweise deutlichen Anstieg der Ausgaben des Staates und durch den Außenhandel. Bei den Exporten meldete die Statistikbehörde einen Zuwachs im Quartalsvergleich von 5 Prozent.



Dagegen stagnierte der private Konsum. Dies dürfte auch auf Verunsicherung wegen des mehrfach verschobenen Brexit zurückzuführen sein. Dieser wurde Ende Januar 2020 vollzogen. Auch wegen der Corona-Krise wird für das laufende Jahres mit einer Rezession in Großbritannien gerechnet./jkr/ssc/stk