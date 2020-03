Nach dem guten Wochenauftakt scheint sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch fortzusetzen. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +1,90% bei 9.950 Punkten taxiert und damit etwa 1,4 Prozent über dem Schlusskurs am Montag. Zum Monatsultimo deutet sich dennoch ein März-Verlust von mehr als 23 Prozent an.Anleger scheinen nach den Kursgewinnen vom Montag die Sorgen über die weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...