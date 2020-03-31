BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 38 (40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT COMPUGROUP MEDICAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 64 (66) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 32 (30) EUR - 'BUY'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR MTU AUF 142 (242) EUR - 'HALTEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 28 (30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 72 (78) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 28 (32) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 33 (36) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 2,60 (2,80) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 35 (36) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 132 (161) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR KION AUF 50 (64) EUR - 'BUY'JPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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