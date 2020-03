ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens Healthineers angesichts der Corona-Krise auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Nach einer Anpassung der Schätzungen bleibe der Hersteller von Gesundheitstechnik sein bevorzugter Wert im Bereich der Bildgebungsgeräte, schrieb Analyst Max Yates in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze das Unternehmen weiter für seine starke Marktposition in diesem strukturell wachsenden Markt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 03:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

