EURUSD startet mit einen bärischen Tag in die neue Handelswoche, CADJPY durchbricht seine Tradingrange nach unten und USDCAD wartet in der Korrektur mit einer bullischen Umkehr auf. EURUSD wartet mit schwachem Wochenstart auf Tickmill-Analyse: EURUSD im 4-Stundenchart EURUSD konnte sich zum Wochenstart nach den deutlichen Zuwächsen der Vorwoche nicht behaupten. Stattdessen startete die FX-Paarung mit Abschlägen in die neue Handelswoche und rückt so wieder die Chancen der Shortseite auf die Agenda. ...

