Am Credit Primärmarkt war das Bild wie bereits gewohnt in den letzten Wochen dominiert von Investmentgrade Corproate Emissionen. So platzierten AB InBev (EUR 4,5 Mrd., 3 Tranchen), Thermo Fisher (EUR 1,2 Mrd., 2 Tranchen) und VW Financials Services (EUR 2,15 Mrd., 3 Tranchen). Somit beträgt das March Emissionsvolumen gestützt insbesondere durch das SSA Segment und den Corporate IG Bereich bereits EUR 114 Mrd. und das Gesamtvolumen für das erste Quartal könnte noch über EUR 500 Mrd. ansteigen und liegt bereits jetzt über dem Wert des Vorjahres (EUR 482 Mrd.). Nichts desto trotz bleibt festzuhalten das der Credit Primärmarkt weiterhin einseitig aussieht und für High Yield Emittenten und den Großteil der Banken derzeit ...

