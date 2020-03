Zürich (ots) - Heros harmonisierte, von ERP unterstützte Geschäftsprozesse ermöglichen es dem Lebensmittelkonzern personalisierte Verbindungen zu Kunden herzustellen.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt in ihrem Projektbeispiel, wie sie Hero, einem internationalen Lebensmittel- und Getränkehersteller, bei der Entscheidung über seine bisher grösste Investition in Prozesse und Systeme geholfen hat. Das Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten in 19 Ländern und laufenden Expansionsplänen stand vor der Herausforderung, seine IT- und ERP-Systemlandschaft neu auszurichten.Im ersten Schritt beleuchtete BearingPoint die Geschäftsprozesse und die IT-Landschaft von Hero, erstellte eine Liste der relevanten Prozesse und priorisierte diese durch die Identifizierung von 40 wesentlichen Kriterien für die Wertschöpfung. Zusätzlich wurden fünf verschiedene technische Szenarien zur Unterstützung der Wertschöpfungskriterien untersucht. Die fünf Szenarien enthielten detaillierte Kosten für mehrere Implementierungsoptionen. Im zweiten Schritt erstellte das Digital Factory-Team von BearingPoint einen Anwendungsprototypen auf Basis von Heros Marmeladeprodukten und zeigte damit, wie die Hero Group von der Digitalisierung profitieren könnte. Der Prototyp nutzte einen auf den Produkten angebrachten QR-Code, um die Kunden über die Zutaten sowie die Herstellung der Marmeladen zu informieren. So konnte Hero den Wertschöpfungsprozess seiner Produkte für einen seiner Schlüsselmärkte transparent und individuell an seine Kunden kommunizieren."Der praktische und pragmatische Ansatz von BearingPoint hat dazu beigetragen, die richtige Entscheidung über die grösste Investition in Prozesse und Systeme zu treffen, die Hero in den nächsten Jahren tätigen wird", sagte Mark Kaelen, PHI-Projektleiter bei Hero.BearingPoint zeigte Hero die Vorteile harmonisierter, von ERP unterstützter Geschäftsprozesse auf, die personalisierte Verbindungen zu Kunden ermöglichen. Hero verfügt dadurch auch über ein klares Verständnis der Optionen seiner IT-Landschaft, der damit verbundenen Kosten und hat zudem Transparenz hinsichtlich zukünftiger Kostenprognosen. Die Geschäftsführung von Hero ist nun in der Lage, auf neue Kundenbedürfnisse einzugehen und gleichzeitig volle Kostentransparenz für die Zukunft zu gewährleisten."Das Hero-Projekt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen sein Geschäft mit digital harmonisierten Systemen und Lieferketten erfolgreich umgestalten und sich so für die Zukunft rüsten kann", sagte Matthias Görtzen, Partner bei BearingPoint.Über HeroHero ist ein international tätiger Nahrungsmittelkonzern, welcher sich auf hochqualitative Nahrungsmittelprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1886 in Lenzburg, Schweiz, gegründet, wo sich noch heute der Firmensitz befindet. Heros Kernproduktkategorien, Baby- und Kleinkindnahrung und -milch, Konfitüren, und gesunde Snacks, werden durch zusätzliche Produkte in den Bereichen glutenfreie Produkte, sowie auch Spezialitäten komplettiert. Die Gruppe, welche die Mission verfolgt, den Konsumenten das Gute der Natur zu bewahren, verfügt über eine globale Präsenz. Das Portfolio beinhaltet zahlreiche sehr bekannte internationale und lokale Marken. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von CHF 1,19 Milliarden.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.com/de-ch/LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint Kontakt:Svenja HubliMarketing & Kommunikation SchweizTelefon: +41 43 299 65 52E-Mail: svenja.hubli@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018030/100845355