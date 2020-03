Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von der eingetrübten Stimmung am Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Die Verbraucherpreise in Deutschland seien im März nur noch um durchschnittlich 1,4% zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Februar habe die Teuerungsrate noch bei 1,7% gelegen. Gedämpft worden sei die Entwicklung von den stark gefallenen Ölpreisen. ...

