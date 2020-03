Frankfurt (www.fondscheck.de) - Biotech-Aktienmanager Evan McCulloch (Franklin Biotechnology Discovery Fund (ISIN LU0889565759/ WKN A1KC8G)), US-Aktienmanager Grant Bowers (Franklin U.S. Opportunities Fund (ISIN LU0260869739/ WKN A0KEDB) und Technologieaktienmanager Jonathan Curtis (Franklin Technology Fund (ISIN LU0140363697/ WKN 982586) diskutieren in unserem "Talking Markets" Podcast über US-Aktien und insbesondere welche Chancen sie bei Technologie- und Biotech-Aktien sehen, so die Experten von Franklin Templeton. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...