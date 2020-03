Vaduz (ots) - Ende Januar 2020 feierte Sabine Gahr ihr 25-jähriges Dienstjubiläum als Pilzkontrolleurin. Aus diesem Grund wurde sie vom Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen für ihre langjährige Treue geehrt.In der Funktion als Pilzkontrolleurin vollzieht Sabine Gahr in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen u.a. auch die Vorschriften der Pilzschutzverordnung. Sabine Gahr als Fachfrau in Fragen zur Pilzkontrolle verrichtet ihre Tätigkeit gestützt auf einen Regierungsbeschluss aus dem Jahr 1995 und arbeitet gemäss der Leitlinie der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrolleure (VAPKO). Diese Leitlinie definiert auch die Aufgaben der Pilzkontrolleure und legt deren Tätigkeitsbereich fest.Die Prüfung von Sammelgut auf das Vorhandensein von Giftpilzen sowie von ungeniessbaren Pilzen, die Prüfung von Pilzen auf ihren Speisewert, die Prüfung von Pilzen bezüglich ihrer Qualität sowie die Aussonderung von nicht verkehrsfähigen Pilzen gehören genauso zu den Aufgaben der Pilzkontrolle wie auch die Information über allfällige Vorkehrungen bei der Zubereitung und Information über Schutzvorschriften nach der Pilzschutzverordnung.Bei der Pilzkontrolle spielen ein gutes visuelles Auffassungsvermögen und Namensgedächtnis, ein guter Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn sowie Belastbarkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein eine grosse Rolle.Während der Pilzsaison wird die Pilzkontrolleurin regelmässig mit ungeniessbaren, verdorbenen, giftigen oder gar tödlich giftigen Pilzen konfrontiert. Dieses Sammelgut wird durch die Pilzkontrolle konfisziert. Auch auf die Einhaltung der geltenden Sammelbeschränkungen gemäss Pilzschutzverordnung muss immer wieder hingewiesen werden.Laufende Aus- und Weiterbildung auf der einen Seite und die praktische Arbeit bei der Pilzkontrolle andererseits, ergänzt um das stete Weitergeben ihres Wissens an die Pilzsammler, sind wesentliche Komponenten der erfolgreichen Arbeit von Sabine Gahr.Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen gratuliert Sabine Gahr herzlich zum Jubiläum und wünscht weiterhin viel Freude bei dieser anspruchsvollen Tätigkeit.Kontakt:Amt für Lebensmittelkontrolle und VeterinärwesenWerner Brunhart, LeiterT +423 236 73 18Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100845361