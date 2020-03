New York (ots/PRNewswire) - Neuritek Therapeutics, Ltd. (Neuritek), ein Biotech-Unternehmen nach britischem Recht mit Hauptgeschäftssitz 200 W 57th Street, New York, NY 10019, USA, hat den Abschluss einer Vereinbarung mit der in Luxemburg ansässigen alternativen Investorengruppe GEM Global Yield LLC SCS ("GEM") verkündet. Diese sieht vor, dass Neuritek über eine Laufzeit von 3 Jahren im Anschluss an einen Börsengang mit Neuritek-Stammaktien bis zu 25 Millionen EUR erhält. Neuritek wird mit dem Geld Therapien für die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln, eine psychische Erkrankung, die sich bei vielen Menschen nach einem schweren Trauma manifestiert.Mit dem anfänglichen Kapitaleinsatz von 25 Millionen EUR ist Neuritek in der Lage, innerhalb der 3-jährigen Laufzeit liquide Mittel abzurufen, indem Anteile von Neuriteks Stammaktien an GEM (oder entsprechend angewiesene Personen) ausgegeben werden, vorbehaltlich einer existierenden Wertpapierleihe.Neuritek bestimmt den Zeitpunkt und den maximalen Auszahlungsbetrag unter dieser Fazilität und unterliegt keiner minimalen Auszahlungsverpflichtung. Zeitgleich mit dem Neuritek-Börsengang wird das Unternehmen an GEM Bezugsrechtsscheine für bis zu zehn Prozent (10 %) der in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens auf einer vollständig verwässerten Basis ausgeben. Für die Bezugsrechtsscheine gilt ein Ausübungspreis je Aktie in Höhe des Schlusskurses der Aktien am ersten Handelstag nach dem erfolgten Börsengang.Informationen zu NeuritekNeuritek ist auf psychische Erkrankungen spezialisiert und entwickelt bahnbrechende, transformative Therapien für Patienten und Familien, die von PTBS betroffen sind. PTBS ist eine schwere psychische Erkrankung, an der ungefähr 20 % der Menschen leiden, die ein schweres Trauma überleben.Neuriteks Entwicklungsprogramm fußt auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die eine Beteiligung des Endocannabinoid-Systems an der Entstehung von PTBS nahelegen. Endocannabinoide sind Cannabinoid-ähnliche Moleküle, die aber vom Körper selbst produziert werden. Endocannabinoide spielen eine wesentliche Rolle bei der Belastungsreaktion. Neuritek macht sich bahnbrechende Forschungsergebnisse zunutze mit dem Ziel, die Behandlung von PTBS zu revolutionieren.Informationen zur GEM GroupGlobal Emerging Markets ("GEM") ist eine alternative Investorengruppe mit Sitz in Paris, New York und Los Angeles. GEM verwaltet verschiedene Anlageinstrumente mit Fokus auf Schwellenmärkten, die der Gruppe und ihren Investoren ein breit gefächertes Portfolio an Assetklassen bieten, die das weltweite Spektrum der privaten Geldanlage abbilden. Die einzelnen Anlageinstrumente unterscheiden sich in Sachen operativer Kontrolle, risikobereinigter Rendite und Liquiditätsprofil. Die Fonds und Anlageinstrumente bieten GEM und seinen Partnern Zugang zu Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) und verschiedenen Beteiligungsinvestitionen.Weitere Informationen:NEURITEK THERAPEUTICS:William E. Hapworth, M.D.E-Mail: info@neuritek.comwww.neuritek.com GLOBAL EMERGING MARKETS GROUP (GEM):Aude PlancheE-Mail: aplanche@gemgroup.chwww.gemny.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138766/Neuritek_Therapeutics_Logo.jpgOriginal-Content von: Neuritek Therapeutics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143214/4560727