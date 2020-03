Berlin (ots) - Seit Beginn der Corona-Krise appellieren die Regierenden an die Solidarität innerhalb der Bevölkerung, reden sogar von globaler Solidarität. Damit meinen sie allerdings nicht faire Bedingungen für den weltweiten Handel, den gemeinsamen Kampf für das Klima und gegen den erstarkenden Rechtspopulismus. Dabei ist die Reihe von Fragen und Herausforderungen, die globaler Antworten und Lösungen bedürfen, lang.Die Corona-Pandemie, die nahezu zeitgleich weltumspannend ähnliche Herausforderungen mit sich bringt, macht derzeit globale Notlagen einer- und Solidarität andererseits erkennbar.Das aktuelle Dossier der Rosa-Luxemburg-Stiftung "Globale Solidarität" (www.rosalux.de/dossiers/globale-solidaritaet (http://www.rosalux.de/dossiers/globale-solidaritaet) ) umfasst Beiträge zu Fragen der transnationalen Kooperation und Organisierung. Ein Schwerpunkt darin ist die Solidarität in der Corona-Krise und danach (www.rosalux.de/corona (http://www.rosalux.de/corona) ). Das Nord-Süd-Gefälle und die "imperiale Lebensweise" werden ebenso diskutiert wie Ansätze zur wachsenden Frauenstreikbewegung. Eine Reihe von historischen Artikeln beleuchtet frühere internationalistische Versuche wie die Kommunistische Internationale.In mehreren Interviews zum Internationalismus kommen Experten wie der Historiker Stefan Berger und der Direktor des Zentrums für Internationalen Dialog bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Boris Kanzleiter, zu Wort.Zum gestern gestarteten Online-Seminar "Organizing for Power: Coronavirus und alles danach" mit der US-Organizerin Jane McAlevey haben sich über 4300 Menschen aus 67 Ländern angemeldet. Die vierteilige Reihe (www.rosalux.de/organizing-for-power (http://www.rosalux.de/organizing-for-power) ) setzt sich mit der Weltgesundheitskrise auseinander und will des Organizing für zivilgesellschaftliche und gewerkschaftliche Akteure im Umgang mit der Corona-Krise nutzbar machen.Die Rosa-Luxemburg-Stiftung trägt mit ihrer Arbeit dazu bei, progressive Bewegungen und Protagonisten zu vernetzen und zusammenzuführen. Das Dossier zur Globalen Solidarität dient als Auftakt einer breiteren Diskussion darüber, wie auf die globale Krise des 21. Jahrhunderts global geantwortet werden kann. Das Dossier wird sukzessive um aktuelle Beiträge ergänzt.Pressekontakt:Jannine HamiltonPresse / Rosa-Luxemburg-StiftungE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org / presse@rosalux.deTel.: 030 44 31 04 79Mobil: 0173 60 96 10 3Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/4560725