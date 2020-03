BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eurogruppen-Chef Mario Centeno plädiert für neue Instrumente als Antwort auf die Corona-Wirtschaftskrise. "Wir sollten prüfen, wie wir bestehende Instrumente nutzen können, aber wir sollten auch offen dafür sein, Alternativen zu erwägen, wenn sich erstere als unzureichend erweisen", schrieb Centeno an die EU-Finanzminister. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor.



Hintergrund ist der EU-Streit über die gemeinsame Schuldenaufnahme mittels sogenannter Corona-Bonds. Italien, Spanien, Frankreich und andere Staaten fordern sie vehement, während sich Deutschland, die Niederlande, Österreich und andere sperren. Da sich die Staats- und Regierungschefs nicht einigen konnten, soll nun die Eurogruppe neue Vorschläge vorlegen. Centeno hat sie für den 7. April angekündigt.



In seinem Schreiben an seine Kollegen positioniert sich der portugiesische Finanzminister nicht eindeutig zu den möglichen gemeinsamen Bonds. Doch betont er, verschiedene Vorschläge sollten in Kombination betrachtet werden.



Man sollte Optionen erarbeiten, den Eurorettungsschirm ESM und die Europäische Investitionsbank EIB für Krisenhilfen zu nutzen, und sei offen für neue Vorschläge der EU-Kommission. "Zudem bin ich bereit, konkrete, gerechtfertigte, wirksame Vorschläge in die Diskussion einzubringen, um unsere Antwort zu stärken", schrieb Centeno. "Alle Argumente müssen den Herausforderungen entsprechen, vor denen wir heute und in der näheren Zukunft stehen."



Die Verschuldung der europäischen Länder werde nach der Krise unweigerlich viel höher sein. Das solle die Gemeinschaft aber nicht spalten, schrieb Centeno. "Die Art und Weise, wie wir mit dieser gemeinsamen Last umgehen, wird entscheidend dafür sein, wie wir die Krankheit eindämmen können, aber auch wie und in wieweit wir uns erholen können und letztlich auch für den Zusammenhalt der Eurozone."