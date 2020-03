HPR Capital Management: Wie bringe ich mein Geld in Sicherheit?DGAP-News: HPR Capital Management / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges HPR Capital Management: Wie bringe ich mein Geld in Sicherheit?31.03.2020 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vorteile von Nießbrauch-Immobilien für Einzelanleger sowie für professionelle und semi-professionelle AnlegerMehr denn je sind Investoren in der aktuellen Situation gefordert, ihre Geldanlagestrategien zu überprüfen und ggf. anzupassen. In unsicheren Zeiten wie diesen, mit fallenden Aktienkursen und hohen Geldsummen, die von der Regierung in den Markt gegeben werden, um die Wirtschaft zu stützen, ist es wichtig, in erster Linie auf absolut sichere und planbare Investmentmöglichkeiten zu setzen. Die Frage: "Wie kann ich mein Geld in Sicherheit bringen?" ist in der aktuellen Situation dringender denn je.Eine Investition in "Betongold" erscheint sinnvoll, da Immobilien auch in schwierigen Zeiten ihren Wert behalten und im Gegensatz zu Aktien nur geringen Schwankungen unterworfen sind. Allerdings haben sich die Immobilienpreise in den deutschen Top-Standorten in den letzten Jahren nahezu verdoppelt, die zu erwartende Rendite ist folglich dementsprechend niedrig.Die aktuellen Änderungen wie Mietendeckel / Mietpreisbremse und die Aussetzung der Kündigungsmöglichkeit bei Mietrückständen - sind wiederum für viele Anleger Hinderungsgründe für den Erwerb von Wohnimmobilien.Für Investoren wäre daher folgende Konstellation ideal: Zugang zu Wohnimmobilien, die noch nicht am Markt angeboten werden, kein Mietrisiko, keine laufenden Kosten und minimaler Verwaltungsaufwand. Genau diese Vorteile bieten Nießbrauchimmobilien.Für viele Investoren wird es zugleich immer wichtiger sozial-ethisch, nachhaltig und ökologisch sinnvoll in Objekte mit hoher, sozialer Verträglichkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz zu investieren.Die Lösung: Investition in Nießbrauch-ImmobilienWas bedeutet das konkret? Ein Investor investiert in Immobilien, die off-market für ca. 60% ihres Marktwertes zu erwerben sind. Off-market daher, weil die Verkäufer ihre Immobilie auf Nießbrauchbasis verkaufen und sie weiter bis an ihr Lebensende nutzen können, die Immobilie steht daher nicht zum freien Verkauf. Die Einmalzahlung beträgt - in Abhängigkeit des derzeitigen Lebensalters des Immobilieneigentümers - ca.60 % des Marktwertes. Neben dieser Einmalzahlung erhält der Immobilieneigentümer das lebenslange Nutzungsrecht an seiner Immobilie."Der Investor hat die besten "Mieter" der Welt, die sich um Instandhaltung und Pflege ihrer Immobilie selbst kümmern. Themen wie "Mietpreisbremse", "Mietendeckel" oder "Mietausfall" sind für den Investor völlig irrelevant - die potenzielle "Miete" ist ja bereits im Rahmen der Berechnung des Nießbrauchwertes bei der Einmalzahlung berücksichtigt.Mit der Investition in Nießbrauchimmobilien kauft sich ein Investor "eine extrem pflegeleichte Immobilie ein", da jeglicher Verwaltungs- und Instandsetzungsaufwand entfällt", erklärt Otto Kiebler, Geschäftsführer der HausplusRente GmbH.Diese Anlagemöglichkeit macht jedoch nicht nur Sinn für Einzelanleger - Michael Rau, Geschäftsführer der HpR Capital Management GmbH ergänzt: "Nicht nur für Einzelanleger ist unser Angebot interessant, wir haben auch - als erste in Deutschland - einen geschlossenen Spezial-AIF für semi-professionelle und professionelle Anleger mit Nießbrauchobjekten aufgelegt.Von unserem Modell - dem Ankauf von Nießbrauchobjekten - profitieren alle Beteiligten: der Verkäufer kann das in der Immobilie gebundene Kapital nutzen und trotzdem weiterhin in seinem Eigenheim bleiben. Unsere Investoren können - im Rahmen einer Off-Market Transaktion und erfahrungsgemäß bei gleichzeitig extrem hoher Akzeptanz des Verkäufers - eine attraktive Immobilie unter Marktwert erwerben. Bei konservativer Schätzung des Immobilien-Wertzuwachses rechnen wir damit, eine jährliche Rendite von etwa vier Prozent erwirtschaften zu können."Darüber hinaus bietet HpR Capital Management selbstverständlich auch Investitionsmöglichkeiten in individuelle Portfolios an.Über die HpR Capital Management GmbHDie HpR Capital Management GmbH wurde 2019 von Otto Kiebler gegründet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet derzeit den geschlossenen Spezial-AIF "Portfolio Grund & Boden Invest" für semi-professionelle und professionelle Anleger. Der Fonds nach KAGB investiert in Nießbrauchimmobilien in Deutschland. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Michael Rau. Weitere Informationen unter www.hpr-capital-management.deÜber die HausplusRente GmbHHausplusRente bietet der Generation 65+ seit 2009 die Möglichkeit der Verrentung des Eigenheims. HausplusRente verfügt über Büros in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, Freiburg und Augsburg. Das Verrentungsangebot von HausplusRente wurde in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Experten wie Notaren, Wirtschaftsprüfern, Immobiliengutachtern und Aktuaren entwickelt und ist auf die Bedürfnisse deutscher Ruheständler zugeschnitten. Die Basis des Konzepts ist das deutsche Nießbrauchrecht (Bürgerliches Gesetzbuch §§ 1030 ff), das sich seit mehr als 600 Jahren in Deutschland bewährt hat. Die Immobilie wird unter Vorbehalt des lebenslangen Nießbrauchs verkauft. Dieses Nießbrauchrecht wird im Grundbuch an erster Rangstelle eingetragen. Die Rechte an der Immobilie sind damit für den Verkäufer lebenslang insolvenzgeschützt gesichert. Seit 2009 hat HausplusRente bereits mehr als 2.000 Ruheständler beraten und mehrere hundert Immobilienverrentungen mit einem Verkehrswert von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.hausplusrente.dePressekontakt:Regine Guckelsbergerr.guckelsberger@hpr-capital-management.de089/41 32 95 900