Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada (BoC) hat vergangenen Freitag zum dritten Mal im März ihren Leitzins gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Zinsschritt habe somit die zweite außerplanmäßige Senkung innerhalb von nur zwei Wochen dargestellt und sich auf 50 Punkte belaufen. Der Leitzins in Kanada betrage damit aktuell 0,25%. Obwohl sich die Lage an den Märkten letzte Woche wieder leicht entspannt habe, und sich auch der Ölpreis und die Aktien nach starken Rückgängen an den Tagen davor wieder stabilisiert hätten, sei dieser Schritt scheinbar doch etwas überraschend gekommen. ...

