Der S&P 500-Health-Care-Index schnitt gestern mit einem Plus von 4,46% am besten unter den 11 Sektorindizes ab. Johnson & Johnson wird mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) der US-Regierung zusammenarbeiten, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus herzustellen. Die gestrige Ankündigung ließ die Aktie um 8% auf über 133 USD steigen. Auch die Titel von anderen US-Firmen aus dem Gesundheitswesen, die versuchen, den Ausbruch einzudämmen, erfuhren gestern eine starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...