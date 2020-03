Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Regierungen des Euroraums und die Europäische Zentralbank (EZB) werden nach Einschätzung von Nordea derzeit herrschende Bedenken hinsichtlich bestimmter Finanzinstrumente über Bord werfen, wenn sich die wirtschaftliche Lage dramatisch verschlechtern sollte. Die Analysten Tuuli Koivu, Jan von Gerich und Inge Klaver weisen in einer Studie darauf hin, dass die konjunkturellen Konsequenzen der Corona-Pandemie die der Finanzkrise deutlich übertreffen könnten, was die Schuldentragfähigkeit einiger Länder in Frage stellen könnte.

"Wenn der Druck nur groß genug wird, werden auch schwierige Entscheidungen getroffen", schreiben die Analysten und erinnern an die Gründung des Euro-Rettungsfonds ESM im Jahr 2008. Gegenwärtig sei der Fortbestand des Euroraums nicht das beherrschende Thema für Politiker, aber das könne sich schnell ändern, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Krise sichtbarer würden. "Instrumente, die bisher außer Frage stehen, könnten schnell notwendig werden, wenn sich die Krise intensiviert."

"Die größte Belastung geht in der Corona-Krise vom Dienstleistungssektor aus, wo die meisten Menschen beschäftigt sind - und das bedeutet, dass aus einer der wichtigsten Quellen von Steuereinnahmen ein großer Empfänger staatlicher Leistungen wird", schreiben die Analysten. Vor diesem Hintergrund glauben sie, dass die bisher von den Regierungen angekündigten - teilweise bedeutenden - Ausgaben zur Stützung der Wirtschaft nur ein Anfang sind.

Italien, das nicht nur bereits hoch verschuldet, sondern auch besonders schwer von der Corona-Pandemie getroffen ist, könnte nach Schätzung von Nordea einen Rückgang der nominalen Wirtschaftsleistung von 10 Prozent erleiden, was bei einem Rückgang der Einnahmen um 5 Prozent und einem Anstieg der Ausgaben um 10 Prozent die Staatsschuldenquote von derzeit 135 auf 160 Prozent steigen lassen würde.

Daraus ergibt sich für Italien in den nächsten Monaten ein hoher Finanzierungsbedarf, der am Markt gedeckt werden müsste, was trotz den von der EZB niedrig gehaltenen Zinsen laut Nordea zu einem Problem werden könnte. "Es gibt keine klare Grenze, ab der eine Staatsschuld nicht mehr tragbar ist, aber in der Praxis ist das Vertrauen der Finanzmärkte in die Schuldentragfähigkeit wichtiger als es irgendwelche Berechnungen sein werden", gibt Nordea zu bedenken.

Wie könnte Italien oder anderen hoch verschuldeten Ländern geholfen werden? Nordea bietet folgende Übersicht:

1. Geldpolitik

Die EZB könnte durchaus noch mehr Wertpapiere ankaufen. Aber über welches Programm sie dieses Vorhaben auch in Angriff nimmt, wird sie laut Nordea zögern, mehr als 50 Prozent der ausstehenden Anleihen eines Staats zu erwerben. Umgehen könnte sie dieses Problem, wenn sich die Staaten zur Begebung von Corona-Bonds entschließen würde. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Ausdehnung der Käufe auf andere Wertpapiergattungen wie Bankanleihen oder ETFs. Schließlich bestünde noch die Möglichkeit, die Konditionen der Langfristtender (TLTRO) großzügiger zu gestalten oder den Einlagenzins weiter zu senken.

2. Corona-Bonds

Bisher sind Euro-Bonds jeglicher Spielart stets am Widerstand Deutschlands und einiger anderer Länder gescheitert. So war es auch beim jüngsten Treffen der Euro-Finanzminister. Sollte sich die Krise aber verschärfen, wäre ein Sinneswandel denkbar. Corona-Bonds müssten nicht neu erfunden werden, Nordea schlägt vor, die Emissionstätigkeit von ESM oder Europäische Investitionsbank (EIB) hochzufahren. Zwar müssten dazu wohl deren Statuten geändert werden, aber Derartiges ist bei ESM auch schon gemacht worden und scheint daher nicht undenkbar.

3. ESM

Der ESM hat derzeit eine ungenutzte Kapazität von 400 Milliarden Euro. Kreditlinien sind an wie auch immer geartete Auflagen gebunden, die im aktuellen Fall allerdings milde ausfallen könnten. Ein Problem ist eher, dass ein Kredit maximal 2 Prozent der Wirtschaftsleistung des Kreditnehmers entsprechen sollte. Für Italien wäre das gegenwärtig laut Nordea keine Lösung. Möglicherweise müsste das Volumen des ESM aufgestockt werden, eventuell in Verbindung mit Corona-Bonds.

4. Nationale Programme

Sie sind derzeit zusammen mit der Geldpolitik das Mittel der Wahl. Ihr Volumen schwankt derzeit zwischen 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Deutschland und 1,4 Prozent in Spanien und Italien. Eine wirksamere Abschirmung würde laut Nordea aber ein gemeinsames Vorgehen bringen.

