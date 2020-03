NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Mark Li widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Frage, ob der Chipkonzern inmitten der Corona-Krise einen solch großen Deal wie die Übernahme von Cypress stemmen kann. Sein "Stresstest" kommt zu einem positiven Ergebnis, die Münchner hätten die notwendige Finanzkraft. Infineon bleibe das beste Halbleiterinvestment, um vom Elektromobilitätstrend zu profitieren./ag/mis



