BERLIN (dpa-AFX) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hält die Einführung einer Anti-Corona-App unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll. "Die Corona-Pandemie ist ein nie dagewesener Stresstest für unseren Lebensalltag" erklärte der Verbandsvorstand Klaus Müller am Dienstag. "Schnelle, pragmatische Lösungen zum Schutz von Gesundheit und Leben sind nötig."



Die Nutzung von Handydaten dürfe aber nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen, betonte Müller: "Sie muss freiwillig, geeignet, nötig, verhältnismäßig und zeitlich befristet sein." Es müsse gewährleistet werden, dass nur notwendige Daten erhoben würden und dass eine Weitergabe der Daten an Unternehmen ausgeschlossen sei.



Seit Tagen wird in Deutschland über den möglichen Einsatz von Handydaten diskutiert, um mögliche Kontaktpersonen von Infizierten zu finden und zu warnen. Aus Teilen der Politik und der Bevölkerung gibt es Zustimmung für solch eine freiwillige Stopp-Corona-App, die Bundesregierung diskutiert über unterschiedliche Varianten. In Österreich hat das Rote Kreuz eine entsprechende App zur Verfügung gestellt./haw/DP/jha