ROM (dpa-AFX) - In ganz Italien sind Fahnen aus Trauer um die Opfer der Corona-Pandemie auf halbmast gesetzt worden. Man trauere mit den Familien, erklärte der Präsidentenpalast am Dienstag. Auch der Vatikan beteiligte sich "aus Solidarität mit Italien" an der Aktion, wie der Kirchenstaat mitteilte. Der italienische Kommunalverband Anci hatte neben der Aktion auch zu einer Schweigeminute um 12 Uhr aufgerufen. Italien hat weltweit die meisten Toten in der Corona-Krise. Bisher sind es rund 12 000./reu/DP/nas